Колумбия законсервирует вертолеты Ми-17, в которых отказала Украине (фото)

Если Колумбия не решит проблемы с техническим обслуживанием своего парка Ми-17, то окончательно прекратит эксплуатацию этих машин в 2027 году.

Колумбийские Ми-17, запрос на которые для Украины в начале 2023 года подавали США, вероятно законсервируют. Об этом говорится в материале Zona Militar.

В свое время колумбийский глава Густаво Петро публично отклонил запрос Соединенных Штатов о помощи Украине, поэтому, похоже, теперь эти вертолеты просто уничтожат.

Что известно о вертолетах Ми-17 в Колумбии

Колумбия имеет на вооружении своей армии российские многофункциональные вертолеты типа Ми-17, однако у нее возникли проблемы с обслуживанием этого вооружения.

По заявлению командующего 32-й армейской авиационной бригады, полковника Хулиана Ринкона, из 19 вертолетов, имеющихся в активе армейской авиации Колумбии, в рабочем состоянии находятся только 9 таких машин или же до 48% от всего количества. Другие вертолеты находятся на консервации — их поддерживают в "безопасном летном состоянии" в ожидании, что РФ все же сможет их обслуживать в будущем.

Отказ от Ми-17 не повлияет напрямую на транспортные возможности войска Колумбии Фото: Ejército Nacional de Colombia

В то же время полковник Ринкон уверенно заявляет, что отказ от Ми-17 не повлияет напрямую на транспортные возможности войска, поскольку были созданы специальные планы, согласно которым те средства, которые должны были бы пойти на содержание этих вертолетов, "перебросили" на обслуживание парка вертолетов Black Hawk.

В любом случае, если Колумбия не решит проблемы с техобслуживанием своего парка Ми-17, то к 2027 году уже окончательно прекратит эксплуатацию этих машин. Более того, в прошлом году уже был ряд аварий с этими вертолетами.

Тем временем Австралия утилизировала вертолеты Taipan, которые запрашивала Украина. Министр оборонной промышленности Пэт Конрой рассказал, почему ВСУ их в итоге не получат. По его словам, техника была снята с вооружения армии Австралии, и в Минобороны долгое время искали, кому их можно было бы продать. Обращались к Airbus, а также компании-подрядчику НАТО Helicopter Industries, однако интереса так никто и не проявил на тот момент.

Напомним, 12 января сообщалось, что украинская диаспора призвала Австралию не уничтожать вертолеты MH90, ведь они могли бы сильно помочь на фронте в Украине.