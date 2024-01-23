"Ситуация могла бы быть совсем критической": боец ВСУ о боях на Марьинском направлении

Бойцы на этом участке фронта сейчас вынуждены экономить боеприпасы, и если бы не FPV-дроны, ситуация могла быть совсем критической, говорят в 46-й ОАэМБр.

На Марьинском направлении российские оккупанты пытаются продвигаться вглубь территории Украины малыми штурмовыми группами. На подходах бойцы Сил обороны атакуют их дронами-камикадзе. Об этом в телеграм-канале "Офицер+", который ведет военный с позывным "Алекс", рассказал боец 46-й ОАэМБр.

"П**ары пытаются продвинутся в северной части села Георгиевка в сторону Курахово. Продвигаются малыми штурмовыми группами от дома к дому, пытаясь оттеснить наше подразделения на запад, но линия боевого столкновения остается без изменений. Десантники отражают вражеские атаки и не дают им продвинуться", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что россияне постоянно продвигаются через лесопосадки из южной части Марьинки в сторону поселка Победа. Они тоже выдвигаются малыми штурмовыми группами, но уничтожается на подходе артиллерией, FPV-дронами, и дронами со сбросами.

"Линия боевых столкновений без изменений. Ну а если честно, то с БК для артиллерии сейчас не очень, могли работать намного лучше, но, к сожалению, приходится экономить. Если бы не идти FPV-дроны, ситуация могла быть совсем критической", — рассказал боец.

Напомним, что 22 января в Defense Express сообщили, что ВС РФ пытаются пробиться в тыл украинской группировки в Авдеевке.

Ранее сообщалось, что Украина могла получить в качестве помощи 500 танков Т-72 и производных от них. Некоторые страны готовы отдавать танки, но в обмен на западное вооружение, в частности, Leopard 2 новых модификаций.