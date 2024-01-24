Российский военкор признал, что потери ВС РФ под Авдеевкой в десять раз превышают потери ВСУ

В Генштабе ВСУ утверждают, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны в целом ликвидировали 840 российских солдат.

Потери оккупантов в районе Авдеевки в несколько раз превышают потери ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал российский военкор Юрий Котенок.

По его словам, со стороны Марьинки идет наступление с нескольких сторон. Задача ВС РФ — окружить Новомихайловку, подойти к Победе и Георгиевке. Также он сообщил, что ВС РФ подошли к Красногоровке, но закрепиться там пока у них не получается.

Также они не имеют успехов возле Водяного, Первомайского, Тоненького и Северного.

Котенок утверждает, что Силы обороны продолжают удерживать Степное, но им все труднее это делать. Между тем ВС РФ успели закрепиться там в посадках за железной дорогой.

"В самой Авдеевке — городские бои, где противник уже не может нести потери 1 к 10, сидя в обороне. Все гремит у Коксохима и Царской Охоты", — написал Котенок.

В Генштабе ВСУ в утренней сводке 24 января сообщили, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел", — говорится в сводке.

Также в Генштабе сообщили, что потери ВС РФ в Украине по состоянию на 24 января составляют:

личного состава — около 378660 (+840) чел,

танков — 6227 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 11579 (+31) ед,

артиллерийских систем — 9008 (+61) ед,

РСЗО — 971 (+1) ед,

средства ПВО — 659 (+2) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6998 (+37),

крылатые ракеты — 1842 (+22),

корабли — 23 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12005 (+49) ед,

специальная техника — 1416 (+7)

Напомним, что на Марьинском направлении российские оккупанты пытаются продвигаться вглубь территории Украины малыми штурмовыми группами. На подходах бойцы Сил обороны атакуют их дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что ВСУ отошли из Крохмального. Продвижение россиян на этом участке фронта было прогнозируемым, учитывая их активизацию на Харьковщине и большие человеческие ресурсы.