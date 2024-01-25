Военные ВСУ с помощью дрона освободили из плена РФ украинского бойца (видео)

Украинские аэроразведчики с помощью беспилотника не только уничтожили часть российской штурмовой бригады, но и помогли освободиться из плена и добраться до безопасного места украинскому бойцу.

Военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с помощью дрона освободили из плена оккупантов украинского бойца. Историю об освобождении рассказал аэроразведчик бригады Эдуард в проекте Радио свобода "Донбасс Реалии".

Отмечается, что украинские военные держат оборону в Серебрянском лесничестве Луганской области. Оккупанты постоянно пытаются проводить штурмы и прорвать линию обороны. За действиями российских военных наблюдают аэроразведчики ВСУ с помощью квадрокоптеров.

Как рассказывает Эдуард, они увидели большую штурмовую группу оккупантов, которая атаковала позиции соседнего подразделения. Во время боев военные РФ смогли зайти в окоп, украинский военный пытался отстреляться, однако когда понял, что с обеих сторон движутся оккупанты, решил сдаться в плен.

Аэроразведчики увидели, как российские военные уже скрутили бойца ВСУ и положили в траншею, поэтому решили не ждать завершения штурма. В частности, тогда бы военные РФ захватили позиции, а украинских бойцов убили бы, или взяли в плен.

Фото: Донбасс Реалии

Отмечается, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады решили сбрасывать один за другим на оккупантов боеприпасы с квадрокоптера Mavic. Эдуард рассказывает, что сразу после такой атаки в окопе было много раненых и погибших оккупантов. Некоторая часть российских военных сбежала.

Когда украинский военный понял, что ему ничего не угрожает, смог освободить руки, которые оккупанты завязали за спиной. Аэроразведчики сразу решили выводить мужчину, однако стоял вопрос, как это сделать.

Тогда военные решили включить на квадрокоптере фонари, которые выключают, чтобы быть незамеченным врагу.

"И он начал мерцать этими фонарями. Этот парень увидел, не растерялся. Увидел, что есть сброс, но по нему не работают, то есть это свои", — рассказал аэроразведчик.

Сначала украинский военный не понял, в какую сторону ему нужно идти, поэтому аэроразведчики показали мужчине с помощью дрона направление. Однако, как оказалось, была уничтожена не вся штурмовая группа противника.

Военные увидели с помощью дрона, что мужчина застыл на месте и недалеко от него стоит один российский военный. Оккупант не стрелял по бойцу, но показал рукой, что нужно вернуться на место.

Тогда аэроразведчики сбросили на российского военного сначала один боеприпас, которым он был ранен, а тогда вторым, которым добили. С помощью дрона украинского пленного сопровождали около километра, пока тот не отошел на безопасное расстояние. Он залез в блиндаж, откуда за ним пришла эвакуационная группа.

Напомним, как по словам командира взвода 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Андрея Сергана, самыми эффективными беспилотниками на фронте является китайский дрон Mavic. В частности, они могут летать на большое расстояние и легки в управлении.

Также, как рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина закупает более половины беспилотных летательных аппаратов Mavic, которые производят во всем мире. В частности, в конце прошлого года Украина направила на закупку дронов дополнительно 40 миллиардов гривен.