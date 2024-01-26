Бронь за 20 тысяч грн в месяц: все предприятия в Украине смогут бронировать персонал, — СМИ

В Раде предлагают ввести ежемесячный платеж за бронирование военнообязанных. На предприятии, по словам журналистов, смогут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать.

Депутаты ВР в Украине предлагают ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников. Об этом пишет Forbes.

Депутаты экономического комитета ВР несколько недель работали над новым законопроектом, который меняет процесс бронирования сотрудников.

Они предлагают отказаться от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ или ЕСВ и установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника независимо от должности. Главное условие — компания должна работать в "белую" и платить налоги в бюджет.

Согласно законопроекту, к 1,5% военного сбора за каждого забронированного добавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн (за каждого работника).

"Установление каких-либо критериев относительно заработной платы будет воспринимается обществом, как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать", — пояснил изменение концепции глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

По словам нардепа, по разным сценариям фиксированная ставка за бронирование может принести от 18 млрд до 155 млрд гривен в год.

Со ссылкой на законопроект Forbes пишет, что сейчас в Украине забронировано 538 тысяч мужчин, включая государственных служащих и работников военных администраций.

На момент публикации материала народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в своем Facebook не комментировал возможные изменения в законодательство относительно бронирования работников.

Напомним, что в Украине в определенных городах власти выплачивают денежные бонусы тем, кто вступает в ряды ВСУ добровольно.

Ранее сообщалось, что бизнес потерял до 800 тысяч мужчин. Рынок труда в Украине из-за полномасштабной войны сократился более чем на 2 млн человек.