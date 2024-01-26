Давление без риска эскалации: Китай применяет новую тактику против Тайваня, СМИ составили карту

На опубликованной карте указаны маршруты 58 метеорологических воздушных шаров. Они пересекают Тайваньский пролив с 7 декабря, 16 из них пролетали над самим островом.

Метеозонды, которые дрейфуют в сторону Тайваня уже по меньшей мере семь недель, эксперты по вопросам обороны назвали новейшей тактикой Китая в рамках кампании давления на Тайвань. Власти КНР обещают однажды насильственно присоединить самоуправляющийся соседний остров. Об этом пишет Newsweek.

На карте, составленной журналистами, отложены маршруты 58 воздушных шаров, которые были обнаружены при пересечении срединной линии Тайваньского пролива с 7 декабря, когда появились первые сообщения о них.

Воздушные шары Китая

По состоянию на утро пятницы, 26 января, около половины метеорологических воздушных шаров нарушили воздушное пространство Тайваня, 16 пролетели над самим островом, сообщили в Минобороны страны.

Народно-освободительная армия КНР практически ежедневно отправляет самолеты над, по сути, буферной зоной Тайваньского пролива. Пекин называет такую тактику предупреждениями Демократической прогрессивной партии Тайбэя, которая решительно отвергает претензии на суверенитет над островом.

Воздушные шары Китая

Самолеты-разведчики, бомбардировщики, истребители и беспилотники действуют все же в пределах идентификационной зоны противовоздушной обороны острова, в международном воздушном пространстве.

Утром 26 января 10 самолетов Китая и 4 корабля находились вокруг Тайваня. Два из обнаруженных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня. Вооруженные силы Тайваня следили за происходящим и поручили соответствующим силам отреагировать.

Карта маршрутов кораблей Китая вокруг Тайваня, 26 января Карта маршрутов кораблей Китая вокруг Тайваня, 26 января

Но воздушные шары стали новой головной болью для правительства Тайваня, которое в прошлом месяце назвало их частью психологической войны, призванной подорвать доверие общества к правительству. Представители Министерства обороны заявили, что с воздушными шарами будут обращаться в соответствии с уровнем их угрозы. Но пока сбивать не собираются.

"Исследования показывают, что, по мнению людей, вторжения в воздушное пространство беспилотных систем вызывают гораздо меньшую эскалацию, чем, скажем, пилотируемые самолеты, а воздушные шары как раз относятся к первой категории", — объяснил Раймонд Куо, политолог из аналитического центра RAND Corp.

По его словам, для Китая это способ оказать значительное давление на Тайвань, не увеличивая при этом резко риск эскалации.

Напомним, что Lockheed Martin негласно договаривается о поставках Тайваню оружия для защиты от субмарин КНР.

Также сообщалось, что из-за конфликта с Индией Китай захватывает территории другого соседнего государства.