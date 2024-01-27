К атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября могли быть причастны сотрудники ООН, – NYT

В Израиле утверждают, что 12 представителей Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) помогали планировать нападение боевиков ХАМАСа.

Организация Объединенных Наций (ООН) начала расследование в отношении 12 своих сотрудников, которых обвиняют в причастности к атаке боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября. Об этом пишет The New York Times 26 января.

По данным издания, в ООН уволили 12 человек после того, как Израиль заявил, что они помогали планировать и участвовали в террористическом нападении 7 октября, в результате которого около 1200 израильтян погибли и более 240 были захвачены в плен.

Двое представителей ООН сообщили, что речь идет о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Глава БАПОР Филипп Лазарини заявил, что агентство "решительно осуждает" атаку ХАМАСа.

"Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование", — сказал Лазарини.

Трое представителей Минобороны Израиля заявили, что после 7 октября военная разведка собрала большой объем данных, которые, по их оценке, подтверждают причастность БАПОР к атаке.

Обвинения Израиля повлекли за собой приостановку финансирования БАПОР со стороны США. В Госдепе США заявили, что "крайне обеспокоены" заявлениями о том, что 12 представителей агентства могли иметь отношение к нападению ХАМАСа на Израиль.

Как отмечают журналисты, ранее в Иерусалиме уже обвиняли сотрудников БАПОР в сотрудничестве с членами ХАМАС, а также заявляли, что учителя БАПОР призывают школьников ненавидеть Израиль. На фоне этих заявлений администрация Трампа приостановила финансирование организации, однако позже администрация Байдена восстановила его.

Напомним, 25 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна будет оказывать в выдаче виз представителям ООН. Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза заявил, что нападение ХАМАС — это следствие длительной оккупации Израилем палестинских земель.

Гилад Эрдан также призвал Гутерреша уйти в отставку, назвав его слова "шокирующими", "ужасающими" и совершенно оторванными от ближневосточной реальности.