Вместо Залужного — Сырский: в сети распространили фейковое обращение Зеленского (видео)

Российские ИПСО начали распространять сообщения о кадровых назначениях в Генштабе ВСУ в телеграмм-каналах-двойниках. Для этого использовали прошлогоднее видео с обращения президента Зеленского.

Вместо главнокомандующего Валерия Залужного Генеральный штаб ВСУ возглавит командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Фейковую публикацию от имени президента Украины Владимира Зеленского разместили в частном телеграм-канале-двойнике "Zelenskiy/official", созданном для распространения ложных сообщений от имени украинского лидера.

"На этой неделе я должен принять и кадровое решение. Хочу обозначить это сейчас. Я решил провести замену Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Валерий Залужный прошел эти более чем 613 дней полномасштабной войны. Считаю, что Генштаб требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Геннштаб должен Александр Сырский. Вооруженные силы Украины хорошо знают этого человека, и господин Сырский не нуждается в дополнительных представлениях", — говорится в сообщении частного телеграмм-канала.

Также в фейковом телеграмм-канале есть видео, где президент говорит о кадровых перестановках, но в нем не говорится об отставке Залужного, зато глава государства говорит об увольнении с должности экс-министра обороны Алексея Резникова. Использованное видео было обнародовано в настоящем телеграмм-канале Владимира Зеленского 3 сентября 2023 года.

Тогда президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова. Его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

"Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Я считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень — время для усиления", — говорилось в сообщении.

Напомним, что 19 января в социальных сетях начали распространять информацию об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Впрочем, в Министерстве обороны Украины опровергли эту информацию.

По данным собеседников журналистов, президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал указ о снятии Главнокомандующего ВСУ с должности и сейчас продолжаются консультации с иностранными партнерами