Ни слова о Залужном: Зеленский подвел итоги дня (видео)

29 декабря в сети опубликовали слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако во время вечернего обращения Зеленский не сделал по этому поводу никаких заявлений.

Владимир Зеленский опубликовал вечернее видеообращение, в котором рассказал итоги дня. Стоит отметить, что президент не сделал ни одного заявления относительно распространенных слухов об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующее обращение Зеленского опубликовано в Telegram-канале.

По словам президента, утром он провел селектор на котором заслушивали доклады по всем направлениям работы, в частности, по ситуации на фронте. Кроме того, обсудили текущие вопросы с украинской разведкой.

Также президент Украины провел стратегическое совещание с премьером Денисом Шмыгалем. На нем обсудили работу с соседями в Евросоюзе в первом полугодии. Среди прочего, были обсуждены запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.

Кроме того, в понедельник 29 января Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции двустороннее сотрудничество стран, а также сотрудничество на уровне всей Европы. Президент подчеркнул, что обсудил подготовку к саммиту Украина-Балканы и пригласил Грецию присоединиться к организации Глобального саммита мира.

Напомним, 29 января появились слухи о возможном увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как писало издание "Украинская правда" ссылаясь на свои источники в СНБО, Минобороны, Офисе президента и СБУ, Залужному якобы предложили другую должность, в частности в посольстве.

Также информацию о возможном увольнении Валерия Залужного, ссылаясь на собственный источник близкий к военно-политическому руководству страны, сообщало издание "Интерфакс-Украина".

Впрочем, вскоре пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в комментарии "УП", что Зеленский не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, в сети распространили фейковое видео, в котором Владимир Зеленский якобы говорит о кадровых перестановках, а в самой заметке была указана ложная информация, что президент уволил Валерия Залужного.