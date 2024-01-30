"Проблема есть, но не фантастическая": Дикий рассказал, сколько дезертиров в ВСУ (видео)

Ветеран АТО рассказал, что с увеличением принудительно мобилизованных в армии возросло и количество случаев СОЧ. Однако он подчеркнул, что не всегда речь идет о дезертирстве — некоторые бойцы возвращаются.

Случаи дезертирства и СОЧ в украинской армии составляют меньшинство, но они есть. Об этом в интервью "Новинарне" рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Это однозначно меньшинство. Да, это все равно значительно больший процент, чем хотелось бы слышать", — отметил он.

Аналитик объяснил, что в Украине не настолько много дезертиров, чтобы из-за таких случаев та или иная часть теряла боеспособность.

"Это тот процент, где остается абсолютное большинство, которым можно выполнять все штатные задачи", — добавил он.

Дикий также подтвердил, что в Украине растет количество случаев самовольного оставления частей военнослужащими (СОЧ).

"Насколько считать эти цифры страшными, я бы так не сказал. То есть, не то количество, при котором реально теряется боеспособность частей", — сказал ветеран.

Он пояснил, что все случаи СОВ нельзя приравнивать к дезертирству. СОЧ — это любой случай, когда военный не вернулся в часть в назначенный срок. Возможно такое, что боец вообще ее оставил без уведомления руководства или же был легально отпущен и не вернулся вовремя.

"Так вот, все же больше половины этих случаев — это разные бытовые истории, когда что-то действительно затянулось с родственниками, к которым ехал что-то сделать, или, извините, даже банально забухал. Бывает и такое, и не редко", — рассказал аналитик.

По его словам, в более чем половине случаев впоследствии военнослужащие приходят в себя и самостоятельно возвращаются. Они не считаются дезертирами, несмотря на СОЧ.

"Дезертир — это тот, который окончательно сбежал и именно уже скрывается сознательно", — подчеркнул Дикий.

По его словам, пока в армии служило меньше украинцев, соответственно было и меньше случаев СОЧ. Сейчас, когда служат более миллиона человек, таких случаев закономерно стало больше.

"Увеличение СОЧ в последнее время связано, в частности, также все же с увеличением процента именно принудительно мобилизованных. Такая закономерность тоже есть", — добавил ветеран.

Он отметил, что среди добровольцев дезертирство тоже случается, но таких случаев меньше, чем среди мобилизованных. Однако в обоих вопросах речь идет о меньшинстве.

"Проблема есть, но не какая-то фантастическая", — подытожил Дикий.

Интервью с Евгением Диким (о дезертирстве и СОЧ — с 39:13)

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