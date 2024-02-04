"Честь быть здесь": Зеленский приехал на боевые позиции в Работино (видео)

Глава государства заслушал доклады военного командования и вручил государственные награды бойцам. "Крест боевых заслуг" получил командир разведывательного взвода, а ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество" — другие защитники.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады в районе села Работино Запорожской области. Об этом гарант сообщил у себя в Telegram.

"Честь быть здесь сегодня. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия — отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого", — написал президент.

По информации Офиса президента Украины, во время рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино. Он заслушал доклад об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Также президент вручил "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому, а также наградил орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" воинов.

Один из бойцов подарил Зеленскому шеврон 65-й отдельной механизированной бригады. Военнослужащий отметил, что приятно удивлен визитом президента на боевые позиции. Зеленский отметил, что в этом ничего особенного, потому что "это нормально".

Фокус писал 4 февраля, что российская армия перебрасывает резервы, чтобы попытаться прорвать украинские рубежи обороны на западе от Бахмута в направлении Часового Яра. Позиционные бои продолжались возле Богдановки, Клещеевки и на Ивановском направлении, рассказали аналитики Института изучения войны.

Фокус также сообщал, российские войска извлекают выгоду из нехватки артиллерийских боеприпасов у Сил обороны Украины.