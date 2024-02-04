Ведутся тяжелые бои: в ОВА отреагировали на подготовку ВС РФ к наступлению на Купянск

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов напомнил, что россияне ведут наступление на этом направлении с февраля 2022 года. Ежедневно противник применяет артиллерию, РСЗО, дроны, авиабомбы КАБ и ФАБ для ударов по позициям и мирным городам.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию издания Forbes о наступлении россиян на Купянском направлении. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

"Армия России наступает на этом направлении с февраля 2022-го года. И со времени контрнаступления Вооруженных Сил Украины оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление. Поэтому ежедневно враг не прекращает наносить удары: КАбы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны — РФ применяет на Купянском направлении весь арсенал оружия", — написал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что на всех участках фронта более полугода ведутся тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ отражают атаки врага.

"Мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки", — резюмировал Синегубов.

Напомним, 4 февраля в издании Forbes сообщили, что для наступления на Купянск Харьковской области Россия стянула 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войска. По информации журналистов, в планах Кремля до конца марта 2024 года полностью захватить Донбасс и часть Харьковской области до реки Оскол. "Дедлайн" выбран специально, чтобы показать результат к президентским выборам.

Ранее Фокус писал, что, по оценке генерал-майора ВСУ Дмитрий Марченко, ВС РФ могут повторить поход на столицу и призвал готовиться к обороне. Военные аналитики считают, что вероятность подобного сценария в ближайшее время минимальна, а политологи видят подтекст для необходимости усилить мобилизацию.

Фокус писал 2 февраля, что ВС РФ не удалось захватить село Табаевка в Харьковской области. Бойцы ВСУ продолжают держать оборону против 40-тысячной армии противника, собранной для взятия Купянска.