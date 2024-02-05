Удар по пекарне в Лисичанске: росСМИ сообщают о ликвидации "министра ЛНР" (фото)

До 2014 года Алексей Потелещенко работал в ГСЧС Украины, после чего перешел на сторону российских войск. "Министр" праздновал день рождения другого коллаборациониста Ивана Жушмы.

Во время обстрела пекарни в Лисичанске 3 февраля погиб так называемый министр чрезвычайных ситуаций "ЛНР" Алексей Потелещенко. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Министр ЧС "ЛНР" Алексей Потелещенко погиб во время удара ВСУ 3 февраля по пекарне Лисичанска, сообщил представитель ведомства", — говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал "Донбасс. важное", до 2014 года погибший "министр" работал в ГСЧС Украины.

"Среди жертв взрыва в ресторане Adriatic в Лисичанске оказался Алексей Потелещенко, который занимал должность "министра МЧС ЛНР". До 2014 года он работал на руководящих должностях в ГСЧС Украины, но в 2014 году перешел на сторону "ЛНР", начав работать в "народной милиции ЛНР", а позже в "МЧС ЛНР", став "министром чрезвычайных ситуаций "ЛНР" в сентябре 2023 года", — говорится в сообщении.

Как информирует "Mash наДонбассе", "министр" как раз праздновал день рождения местного депутата Ивана Жушмы, когда на банкет что-то прилетело и взорвалось.

"Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб из-за обстрела лисичанского кафе. На должность его назначили в конце сентября прошлого года. По словам сына министра, в день трагедии отец пришел на день рождения депутата Ивана Жушмы в кафе "Адриатика". Когда ВСУ ударили по заведению, Потелещенко находился внутри вместе с другими гостями", — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 февраля в оккупированном Лисичанске Луганской области прогремели взрывы в местной пекарне. Ее оккупанты, использовали для выпечки хлеба для ВС РФ и проводили там важные совещания. По данным военной администрации, в результате удара погибли в основном местные коллаборационисты, "прокуроры", "депутаты" и работники российского МЧС.