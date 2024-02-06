Семь БПЛА атаковали Россию: в Белгородской области есть разрушения, детали

Один из беспилотников упал и сдетонировал, из-за чего были повреждены 4 частных жилых домовладений в Белгородской области. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждения.

Ночью 5 февраля территорию РФ якобы атаковали 7 украинских БпЛА. Есть повреждения в городе Губкин на Белгородщине, а все беспилотники "традиционно" сбила российская ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семи БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Один из перехваченных российской противовоздушной обороной БПЛА залетел в город Губкин и упал якобы на территории частного сектора, где взорвался. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Различные повреждения обнаружены на территории 4 частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и ограждения. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", — проинформировал Гладков.

Напомним, что 4 февраля дроны атаковали населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области РФ. По утверждениям белгородского губернатора, это якобы были беспилотники Сил обороны Украины.

3 февраля в Волгограде из-за сбитого БпЛА вспыхнул один из крупнейших НПЗ в РФ. Как сообщали в местном Министерстве чрезвычайных ситуаций, нефтепродукты горели на площади 300 квадратных метров.