Оборонные рубежи ВСУ: Наев показал новые укрепления на севере Украины (видео)

Генерал-лейтенант ВСУ сообщил, что на северных рубежах в течение последней недели было уложено более 3500 противотанковых мин, прорыто 4500 километров противотанкового рва и 5 тысяч траншей.

Украинские бойцы ежедневно возводят новые оборонительные сооружения на северных рубежах Украины. Для укрепления украинских границ создаются бетонные сооружения, проводится минирование местности и обустраивают полевую фортификацию. Об этом 6 января сообщил командир Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наев в своем Telegram-канале.

"Этими мероприятиями занимаются Вооруженные Силы Украины и областные военные администрации. ВСУ оборудуют полевую фортификацию, а ОВА обустраивают бетонные сооружения и выполняют другие задачи", — говорится в посте.

Наев отмечает, что дополнительно осуществляются мероприятия по подготовке сооружений для будущих сил, которые поступят в случае возрастания угроз на данном направлении. Так в течение недели уложено более 3500 противотанковых мин, прорыто 4500 километров противотанкового рва и 5 тысяч траншей. На оборонительных позициях уже установлено около 25 бетонных огневых сооружений.

Комментируя работы по укреплению северной границы Украины военачальник подчеркнул, что система оборонных рубежей и позиций многоэшелонирована. По его словам, она выстроена таким образом, чтобы сдерживать врага, не допускать его продвижения, и заставить его оказаться в невыгодном положении, где он будет попадать в огневые мешки для массового поражения.

Ранее генерал-лейтенанта Сергея Наев рассказал, что российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины в Сумской, Черниговской и в Харьковской области. Офицер отметил, что Украина имеет более 1000 км общей границы с РФ и этим пользуется противник.