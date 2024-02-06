Не получилось с Украиной: РФ начала новую гибридную войну против Грузии, — президент Зурабишвили

По словам главы государства, строительство военно-морской базы в оккупированной Абхазской Автономной Республике несет серьезную угрозу стратегической безопасности в Черном море.

Россия начала новую гибридную войну против Грузии. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили в своем выступлении с годовым отчетом перед парламентом, передает "Эхо Кавказа" ("Радио Свобода").

В своем выступлении Зурабишвили отметила, что Россия продолжает активно вести гибридную войну против Грузии, несмотря на неудачи в Украине, используя при этом все доступные инструменты.

"Россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну (войну без войны) против Грузии, для которой она использует все формы и оружие", – отметила Зурабишвили.

Особое внимание Зурабишвили уделила планам России по превращению Очамчирского порта в военную базу. Речь идет о порте, который расположен на территории Абхазской Автономной Республики (территория Грузии), оккупированной войсками Российской Федерации.

Она подчеркнула, что такой шаг России направлен на перенос противостояния на Черное море и создает серьезную угрозу для стратегической безопасности региона.

"План России по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черное море, в наши территориальные воды, тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря", – продолжила она.

Зурабишвили также отметила усилия России по аннексии захваченных территорий. Она упомянула объявление мобилизации на оккупированных территориях, а также захват различных объектов, таких как Очамчирский порт, государственная резиденция в Бичвинте (Пицунда) и сухумский аэропорт Бабушера. По словам Зурабишвили, на оккупированных территориях продолжаются нарушения прав человека, запугивания и преследования местных жителей.

Напомним, 12 января Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, заявил, что РФ начала строить военно-морскую базу, на которой будут стоять корабли Черноморского флота. Базу разместят на территории оккупированной Автономной Абхазской Республики.

Командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что для Украины будущая военная база в Абхазии является законной целью.