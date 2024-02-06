Нужен для сбора данных: у берегов Литвы нашли гидролокатор российского типа

ВМС Литвы сообщили, что с помощью гидроакустических датчиков аппарат фиксирует движение больших подводных объектов. С его помощью ищут подводные лодки.

У берега Литвы, на Куршской косе, был обнаружен обнаружен гидроакустический гидролокатор российского образца. Об этом сообщили Военно-морские силы Литвы.

Сообщается, что такое устройство используется для сбора разведывательных данных.

Так, еще в субботу 3 февраля некое гражданское лицо сообщило о нахождении неизвестного устройства с надписями на русском языке. На место прибыли специалисты ВМС. Они смогли установить, что устройство является гидролокатором. Он нужен для выявления местонахождения подводных лодок. Для этого оно использует гидроакустические датчики.

"С помощью гидроакустических датчиков аппарат фиксирует движение больших подводных объектов (подводных лодок), расположенных возле его", — говорится в сообщении.

В ВМС Литвы отметили, что такое же устройство было найдено у берегов страны в 2021 году. Также их находили у берегов Великобритании и Ирландии в Атлантическом океане. К моменту обнаружения аппарат уже был в нерабочем сосотянии.

Где находится Куршская коса

Куршская коса — это длинная песчаная полоса суши, которая отделяет Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от Клининградской области РФ до города Клайпеда в Литве.

Куршская коса на карте Фото: Google Maps

Напомним, что еще в январе 2024 году белорусские пограничники с оружием пересекли границу Литвы. Это уже не первый случай, когда белорусские пограничники заходят на территорию Литвы. В МИД страны просят Беларусь предоставить объяснения относительно этого инцидента и сделать так, чтобы этого больше не повторялось.