"Будут ровнять с землей": эксперт о том, как будут развиваться события в Авдеевке следующие 2 недели

Владимир Путин хочет отчитаться о "победах" во время послания федеральному собранию, поэтому в районе Авдеевки ожидается серьезный прессинг со стороны пехотных подразделений ВС РФ, которые будут участвовать в уличных боях, считает Александр Коваленко.

Командование РФ получило очередные сроки для достижения значительных побед в зоне боевых действий в Украине. Рамки сузились до двух недель, а основные направления — это Авдеевка и зачистка левого берега Херсонской области. Об этом пишет рассказал военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как говорит эксперт, Путин лично прочертил границы достижения целей так называемой "СВО" в Украине до начала выборов в России и хочет отчитаться о "победах" во время послания федеральному собранию.

"В связи с этим за Авдеевкой ожидается серьезный прессинг пехотной компонентой в северном и северо-восточном секторах. Концентрация всех усилий в городских боях. Для усиления давления акцент тактической авиации будет именно на авдеевском направлении, КАБ будут ровнять все, что можно использовать для обороны в городе. То есть следующие две недели Авдос будут ровнять с землей. При этом механизированную компоненту будут экономить. Штурмов с техникой уровня октября-ноября 2023 года мы уже не увидим", — считает эксперт.

Что касается Левого берега, то, по его мнению, российское командование намерено вывести применение тактической авиации до уровня декабрьского инцидента с Су-34. Кроме того, группировка войск "Днепр" накопила там достаточно большие силы, а ради поставленной цели могут пожертвовать 10%-20% от них, но продавить плацдарм.

Второстепенными задачами для ВС РФ перед выборами в России Александр Коваленко называет Купянск и Часов Яр. Эти "победы" перенесли на вторую половину 2024 года.

По мнению эксперта, после оккупации Авдеевки оккупанты возьмут паузу для восстановления, а часть войск из состава группировки войск "Центр", вернутся на Лимано-Купянскую ось, но не на Лиманское направление, а для усиления группировки войск "Запад" на Купянском направлении.

"В районе Часового Яра ВС РФ сосредоточатся на создании благоприятных условий для наступления, под которое будут формировать новые подразделения, за счет мобилизации", — пишет Коваленко.

Он также добавил, что Силы обороны Украины готовятся к такому развитию событий, а вот "партнеры подводят".

Напомним, что по состоянию на 7 февраля ситуация в Авдеевке осложнилась, а бои идут за каждый дом.

Также сообщалось, что ВСУ испытывают дефицит снарядов в Авдеевке из-за ударов ВС РФ. Оккупанты также "охотятся" на антенны для FPV и уничтожают их из артиллерии.