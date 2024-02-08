Такер Карлсон вылетел из России: известно точное время, когда выйдет его интервью с Путиным

Интервью должно выйти на нескольких платформах — в соцсетях и на сайтах ведущего. Карлсон убежден, что американцы "не слышали голоса" главы Кремля, и это "неправильно".

Американский ведущий Такер Карлсон, который анонсировал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, вылетел в Сербию. Об этом утром 8 февраля сообщили в медиа Mash.

Ночью на 8 февраля Карлсон покинул Россию, вылетев в 4:15 из Москвы в Белград. Его сфотографировали в самолете.

Фото с места событий Фото: Mash

В Wall Street Journal отметили, что Карлсон — первый представитель американских СМИ, который возьмет интервью у Путина после 24 февраля 2022 года.

Карлсон заявил, что важно понять взгляды лидера страны-агрессора, ведь война в Украине меняет мир.

"Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся в Украину или каковы его цели сейчас. Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которую они вовлечены, и мы имеем право рассказывать им об этом, потому что мы тоже американцы", — подчеркнул он.

В СМИ передавали, что интервью будет опубликовано в соцсети X (бывший Twitter) и сайте TuckerCarlsoncom, а также на веб-сайте медиастартапа ведущего.

Когда выйдет интервью с Путиным?

8 февраля сам Карлсон в Instagram объявил время выхода интервью.

"Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Приходите завтра в 18:00 по восточному времени на TuckerCarlsoncom", — указано в посте.

То есть по киевскому времени интервью будет обнародовано в 1:00 9 февраля.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать, даст ли Такеру Карлсону интервью Владимир Путин.

Такер Карлсон заявлял, что Украина якобы взорвала Каховскую ГЭС.