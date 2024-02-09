Белорусские "Киберпартизаны" передали Украине данные о производителе БПЛА "Орлан" (документы)

По словам хакеров, ООО "СТЦ" выпускает БПЛА "Орлан", средства радиоэлектронной борьбы, разведки и другую военную продукцию РФ.

Белорусские "Киберпартизаны" заявили, что получили данные производителя российских беспилотников "Орлан" и передали их украинской стороне. Об этом хакеры сообщили у себя в Telegram.

"О большинстве киберопераций мы можем сообщать только спустя время. Теперь можем рассказать, что получили и передали украинской стороне данные одного из критически важных предприятий военно-промышленного комплекса России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ). "Киберпартизаны" смогли получить:

часть внутренних переписок;

данные сотрудников;

места расположения тренировочных площадок и военных частей;

некоторые технические данные и документацию.

В сообщении говорится, что ООО "СТЦ" выпускает БПЛА "Орлан", средства радиоэлектронной борьбы, разведки и другую военную продукцию РФ.

Напомнив, что в Центре национального сопротивления заявили, что российский военно-промышленный комплекс несет убытки из-за войны России против Украины. Активисты "Кибер сопротивления" заявили, что получили доступ к письму директора одного из российских предприятий. В нем он жалуется на невозможность выполнять госзаказы из-за проблем.