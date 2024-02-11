ВС РФ в Донецкой области собрали "царь-поезд" длиной 30 км: зачем он, и как он может помешать ВСУ

Железнодорожные вагоны ВС РФ захватили на оккупированных территориях и решили использовать их как линию обороны. Повредить, сдвинуть, или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, говорят аналитики DeepState.

На оккупированной Донетчине оккупанты создали необычную линию обороны. Для этого они использовали более 2 тысяч железнодорожных вагонов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Отмечается, что "царь-поезд" — непрерывная конструкция из товарных вагонов, растянулся на 30 км по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Для этого использовали около 2100 вагонов различного типа.

"Возведение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года. Для построения, очевидно, использовался подвижной состав, украденный с временно оккупированных территорий. Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Задумка понятна — препятствие для продвижения Сил Обороны", — считают аналитики DeepState.

Карта DeepStateUA с "царь-поездом"

Они считают, что эту конструкцию можно рассматривать как отдельную линию обороны, потому что повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно. Также на этом участке фронта невозможно движение техники без пробития "коридора".

Напомним, что 11 февраля стало известно, что ВС РФ вошли в Первомайское в Донецкой области и захватили 40% села.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продвигаются в районе Бахмута. Также там есть случаи казни украинских военных оккупантами.