Вернуть из плена: сестра пленного морпеха 501 батальона просит содействия

Жена морпеха Олега Нечаева заболела раком, а опеку над их детьми уже оформила сестра.

Сестра украинского военнопленного, водителя 501 отдельного батальона морской пехоты 36 бригады, Мария Черникина в интервью Фокусу просит всех причастных к обменам поспособствовать освобождению ее брата Олега Нечаева. Она говорит, что у его жены онкозаболевание 4-й стадии, и она может не дождаться мужа. Опеку над двумя их детьми Мария уже оформила на себя.

"Мой брат просто водитель. Знаю, что снайперов, разведчиков трудно возвращать. Но мой брат не такая важная персона. Мы очень надеемся, что огласка дает возможность привлечь внимание ответственных за обмен, и они дадут шанс увидеться жене и мужу, чтобы она встретила его на своих ногах, потому что я очень боюсь, что Олег не успеет, — добавляет сестра военнопленного — Знаете, я раньше писала нейтрально: "У некоторых времени ждать нет". Можно было расценивать эти слова по-разному. У всех времени нет ждать. А теперь пишу прямо: "У жены брата рак, а дети на моей опеке, не дайте им остаться сиротами". Плен — это очень тяжело. И, в частности, для семей. У нас есть мама, у которой два сына в плену. Есть мамы, которые уже не дождались своих детей".

Жена Нечаева Александра заболела после того, как узнала, что ее муж попал в плен в Мариуполе в начале апреля 2022 года. Болезнь развивалась очень быстро. Диагноз: карцинома молочной железы.

"Саша сначала ходила на акции и встречи в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, но там постоянно плакала и просила. Мы подумали, что так продолжаться не может, ее надо беречь. Я вам сейчас это все говорю, держусь — успокоительное выпила. А вообще они меня не берут. Когда я прихожу с этих встреч, мне трудно натянуть на лицо улыбку, потому что я понимаю, что новостей у меня нет, а на меня все смотрят, все что-то ждут. После обмена, когда я понимаю, что брата нет, плачу три дня, меня ничего не интересует. Мне обидно. Я знаю, какие усилия я прилагаю, но видно, мало. Я рада за каждого, кого возвращают. Но сил нет. Значит — недоделала", — говорит Мария.

Напомним, 31 января состоялся 50 обмен пленными с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Ранее, 3 января, состоялся крупнейший обмен пленными за время войны — домой вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны. Перед этим был перерыв более чем в полгода — россияне с августа 2023 года постоянно срывали переговоры.

Больше читайте в материале Фокуса"Времени ждать нет: как вернуть из плена морпеха, жена которого больна раком".