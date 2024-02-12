До последнего пути снабжения ВСУ 200 м: ВС РФ могут захватить Авдеевку, — аналитик BILD

Силам обороны не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники, утверждает аналитик Юлиан Рёпке. В Генштабе ВСУ сообщают, что Силы обороны отражают атаки врага на Авдеевском направлении.

Российские оккупанты все ближе к тому, чтобы захватить город Авдеевка в Донецкой области. Это может произойти в ближайшие дни или ближайшие 2 недели. Об этом по анализу открытых данных рассказывает аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, российские войска успешно продвигаются в Авдеевке по двум направлениям — на юго-востоке и в центре города.

"Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ (выделены зеленым). Есть еще одна дорога на юг, но и там российские позиции расположены в сотнях метров, на подступах к селу Северное", — комментирует Репке.

Он считает, что если РФ перережет эти два логистических пути, то город будет окружен.

"Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", — заявил Рёпке.

BILD пишет, что несмотря на ухудшение ситуации для Сил обороны Украины в Авдеевке, украинское военное командование не собирается покидать город, поэтому он повторяет судьбу Бахмута.

ВС РФ наступают благодаря превосходству над ВСУ в артиллерии. Сейчас оно составляет примерно 5:1. Также преимущество ВС РФ ощутимо и в воздухе.

"Украина не имеет средств на ПВО для отражения этих ударов. ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники", — пишет BILD.

Карта боев за Авдеевку

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 12 февраля детальной информации о ситуации в Авдеевке не сообщали.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Карта боев за Авдеевку DeepState обновлена ночью 11 февраля

Напомним, что 12 февраля командир 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин рассказал, что ВС РФ перестали использовать на Авдеевском направлении "мясные штурмы" и перешли к тактике небольших штурмовых групп при поддержке авиации. Причина — оккупанты не могут поддерживать постоянный темп "мясных штурмов".