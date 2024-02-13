Конфликт России против НАТО: названы три наиболее вероятных сценария

По словам эксперта Александра Мусиенко, полноценная агрессия, аналогичная вторжению в Украину, маловероятна, но сценарий, который россияне осуществили при аннексии Крыма с высадкой "зеленых человечков", вполне реалистичен.

Россия атакует страны НАТО при наличии достаточных ресурсов для дополнительного военного конфликта, помимо войны в Украине. Эксперт упомянул также несколько сценариев возможной агрессии. Об этом рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина".

Мусиенко указал, что возможность нападения России на страны НАТО зависит от вида конфликта. Полноценная агрессия, аналогичная войне с Украиной, маловероятна, но сценарий, аналогичный событиям в Крыму, вполне реалистичен. Он уточнил, что такая атака могла бы осуществляться с использованием авиации, ракетной атаки, кибератак, а также сил специального назначения "зеленых человечков", которые могут быть высажены в странах НАТО.

Крымский сценарий

Первый вероятный вариант, о котором говорит эксперт — это "крымский сценарий", который предполагает возникновение беспорядков в русскоязычной общине Латвии, в результате чего Россия могла бы поддержать их высадкой спецназа из Беларуси.

"Например, через месяц или два в Латвии, где есть русскоязычная община, начинаются какие-то беспорядки, во время которых залетают вертолеты из Беларуси, из которых высаживаются "зеленые человечки" и начинают поддерживать беспорядки. В это время НАТО будет пытаться решить, это напала Россия, или какие-то террористы", — рассказал эксперт.

Высадка в Готланде

Другой сценарий предполагает попытку высадки в Готланде, крупнейшем шведском острове в Балтийском море, с использованием Балтийска (Калининградская область) в качестве базы. Либо же российские корабли могут заблокировать выход из Дании в Балтийское море для проверки реакции НАТО.

Агрессия против Польши

Также, по мнению Мусиенко, возможна агрессия в отношении Польши через Беларусь и Калининград, с угрозой для Сувальского коридора, который является наиболее уязвимым направлением.

Напомним, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что опасность со стороны России для НАТО выросла. Новые данные показывают, что РФ значительно нарастила возможности по производству военной техники.

14 января СМИ сообщили со ссылкой на секретные документы Бундесвера, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

Кроме того, 1 февраля глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад заявил, что его страна на данный момент не готова к возможной войне с Россией, но подчеркнул, что необходимо серьезно рассматривать данную угрозу.