РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине из-за годовщины вторжения, — ОК "Юг"

Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в частности, дальнобойного, но нужно определенное время на подготовку массированных атак, отмечает пресс-секретарь командования Наталья Гуменюк.

Россия вскоре может устроить массированную ракетную атаку по территории Украины и приурочить ее ко 2 годовщине начала полномасштабной войны. Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так, в штабе Сил обороны Юга Украины считают, что это может произойти, но не обязательно именно 24 февраля.

По словам руководительницы пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, исключать этого нельзя, и что ВС РФ постоянно держат украинских защитников неба в напряжении.

"Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что, понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности. Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в частности, дальнобойного, но нужно определенное время на подготовку массированных атак. Время от времени мы видим это по сводкам, враг осуществляет и точечные ракетные атаки, проверяя способность сил ПВО, их расположение, переориентацию и т.д.", — сказала Гуменюк.

Напомним, что ночью 13 февраля ВС РФ атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. В результате боевой работы было уничтожено 16 российских дронов в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что Украина теперь применяет против иранских дронов-камикадзе систему спуфинга "Покрова", которая сбивает с толку системы навигации беспилотников. Дрон не сможет определить, что его фальсифицируют.