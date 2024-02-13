Штурмы круглосуточно: ВСУ стабилизировали ситуацию на Бахмутском направлении, — командир

Иногда украинским защитникам, по словам командира роты 92-й бригады Юрия Федоренко, даже удается подвинуть врага с его позиций, занять их и удерживать.

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Об этом в комментарии "Еспресо" сказал командир роты ударных БпЛА 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Все позиции, которые мы удерживаем на текущий момент, остаются за нами. Кое-где Силы обороны делают невозможное, а именно отодвигают противника, выбивают с передовых позиций, занимают их и удерживают, отражая постоянные атаки", — рассказал Федоренко.

Он отметил, что на данный момент инициатива на Бахмутском направлении остается за Силами обороны.

"Враг пытается отбить каждую потерянную позицию. Отражая постоянные атаки, Силы обороны удерживают эти позиции и таким образом не дают возможности противнику перенять на себя инициативу на поле боя. Враг со своей стороны проводит ударно-штурмовые действия круглосуточно. Нет ни одних суток, чтобы на том или ином отрезке оккупанты не пытались, применяя свой ударно-штурмовой потенциал, различными тактиками проводить ударно-штурмовые действия", — сказал Юрий Федоренко.

Он добавил, что Бахмутское направление является одним из самых сложных и продолжает оставаться приоритетом для врага.

Напомним, что 9 февраля в сеть попали кадры, сделанные с БпЛА РФ, на которых видно, что российские военные казнят украинских военнопленных возле Клещеевки на Бахмутском направлении.