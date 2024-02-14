"Пять сгоревших комков": работник музея уволен после циничного сообщения о погибшей семье из Харькова

Мужчина обвинил супругов в том, что они не выехали из прифронтового города из-за зарплаты госслужащего. Он также заявил, что из-за этого сейчас некому сочувствовать.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне разорвал трудовые отношения с научным сотрудником Романом Кабачием, который оскандалился в сети своими высказываниями о погибшей семье с тремя детьми из Харькова. Мама детей Ольга Путятина была прокурором Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры и находилась в декретном отпуске. Об увольнении сотрудника сообщает пресс-служба Национального музея истории.

"Старший научный сотрудник Роман Кабачий совершил непростой шаг, необходимый в сложившихся условиях. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне прекращает с ним трудовые отношения", — говорится в сообщении.

До этого работник Музея истории Роман Кабачий на своей странице в фейсбуке цинично прокомментировал публикацию Офиса генерального прокурора о том, что во время ракетного удара РФ по Харькову погибли трое детей и их родители. Он обвинил родителей в том, что они не выехали и держались за зарплату госслужащих.

"Это тот момент, когда семья не выезжает, потому что ты там госслужащий (или на госзарплате)", — написал он в заметке.

Недовольные пользователи сети забросали его сообщение комментариями с возмущениями. В частности, высказались, что сотрудник музея вместо сочувствия упрекает погибшую семью.

"Соболезнования кому? Пяти сгоревшим комкам?", — прокомментировал Кабачий.

Впоследствии он удалил свою публикацию и комментарий и извинился за них.

Спасатели разбирают завалы дома, где жила семья Путятиных

Напомним, что в результате атаки российских дронов по Харькову 10 февраля погибли семь человек. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в результате ударов по АЗС разлилось горящее топливо. Оно перенесло огонь на более десятка жилых домов.

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что из-за "российского безумия" погибли дети, которые "еще не успели увидеть жизнь".