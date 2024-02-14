Стал вторым домом: бойцы Легиона "Свобода России" анонсировали месть за Харьков и новые рейды на Белгородщину

Бойцы "Легиона" заявили, что за время защиты Украины Харьковщина стала для них вторым домом, и они не могут спокойно наблюдать, как путинская армия уничтожает населенные пункты региона.

Бойцы Легиона "Свобода России", которые воюют против РФ на стороне Украины, анонсировали новые рейды в Белгородскую область. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

"За время защиты Украины и боев на Харьковщине этот регион стал для нас вторым домом. Поэтому мы не можем смотреть на то, как оккупационная путинская армия стирает с лица земли населенные пункты Харьковской области и сам областной центр. Легион не будет молчать. Мы уже имеем достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем путинским псам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины. Каждый ваш удар по Харькову отныне будет иметь последствия в многократном размере", — говорится в сообщении

Бойцы Легиона "Свобода России" отметили, что хорошо знают местность как Харьковской, так и Белгородской области, поэтому будут наведываться туда с рейдами и дальше.

"Путин превратил Белгород и область в военную зону. Мы это исправим и демилитаризуем весь приграничный регион Белгородской области, чтобы мирные жители могли спать спокойно. В Белгороде у нас есть семьи и друзья, и мы как никто заинтересованы, чтобы они были в безопасности. Чем дольше будет продолжаться война, чем больше ударов будет приходиться на спящий мирный Харьков — тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России", — говорят "легионеры".

Напомним, что 5 января сообщалось, что в подразделении российских добровольцев Легион "Свобода России" проходит обучение новая группа бойцов . Отмечается, что они являются жителями Сибири.

15 декабря российские добровольцы показали, как подожгли нефтебазу в Воронеже в ночь на 12 декабря. Они рассказали, что для этой миссии прошли более 200 километров и потратили только спички.