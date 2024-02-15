БПЛА, бронемашины и грузовики: Испания, ФРГ и Британия анонсировали новые пакеты помощи

Великобритания совместно с Латвией возглавит "коалицию беспилотников", Германия дает противоминные машины и грузовики MAN KAT1 A1, а Испания анонсировала поставки различных видов оружия для противовоздушной обороны.

Испания передает Украине бронированные гусеничные машины M113 и другое оборудование. Два бронетранспортера переоборудовали в машины скорой помощи. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес на 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает пресс-служба Минобороны Испании.

Также Киев получит несколько пожарных, снегоуборочных машин и машин для перевозки личного состава. Кроме того, Роблес без деталей анонсировала поставки различных видов оружия для противовоздушной обороны, операций "воздух-воздух" и военно-морских операций.

В Испании продолжается подготовка украинских войск. Темпы обучения министр оборонного ведомства страны назвала "очень хорошими". Украинские бойцы совершенствуют владение системами Patriot, NASAMS и Hawk, а также осваивают планирование и проведение подводного разминирования.

О пакете военной помощи объявила и Германия. Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что генеральный инспектор ВС ФРГ генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Германии.

противоминные машины с защитой от засад (MRV);

77 грузовиков MAN KAT1 A1;

медицинское оборудование;

комплекты запасных частей для различных систем вооружения.

Великобритания совместно с Латвией возглавит "коалицию беспилотников" в рамках которой Украина получит дроны на сумму 250 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

"В этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 млрд фунтов стерлингов и выделили 200 млн фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком беспилотников Украине. Сегодня мы идем еще дальше. Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия совместно возглавят международную коалицию по развитию жизненно необходимого для Украины потенциала беспилотников", — заявил британский министр обороны Грант Шеппс.

Напомним, 14 февраля состоялась 19 встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились уже 15 стран.

10 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине артиллерийские системы "Цезарь" и снаряды к ним в рамках Коалиции артиллерии, основанной Парижем и Вашингтоном.