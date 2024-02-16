Символ жизни после подрыва Каховской ГЭС: стала известна судьба собаки Багиры (фото)

Собаку спасли 7 июня 2023 года в Херсоне. У нее было травмировано ухо и она не могла становиться на задние лапы. Все это время волонтеры искали Багире новых хозяев.

Восьмилетняя овчарка Багира, которую спасли волонтеры после подрыва Каховской ГЭС, нашла новую семью. Отныне она будет жить в Николаевской области. Об этом сообщили в Федерации спасения животных "Берсерк".

"Символ того, что жизнь победила, символ трагедии Каховского водохранилища, собака-легенда по кличке Багира — в семье. Живи 100 лет, малышка. Ты так долго этого ждала и ты, как никто другой, этого заслужила", — говорится в сообщении.

Собаку спасли 7 июня 2023 года в Херсоне после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. У нее было травмировано ухо, и она не могла становиться на задние лапы. Фотография, когда спасенная Багира лапами цеплялась за своего спасателя, облетела мир и стала символом трагедии после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

В конце концов овчарку таки смогли поставить на лапы и все это время искали для нее новых хозяев.

"Багира легко учится и ох как любит поесть. За вкусности готова хоть танцы танцевать. Доброжелательна к людям, но не принимает никаких других животных рядом", — рассказала директор центра Людмила Мельникова.

Как рассказывает "Суспільне", Багира чипирована, привита и имеет паспорт. Ее передали семье в Николаевской области, где, по словам женщины, животное живет в доме и для нее подрезали ножки дивана.

"Мы привезли ее в новую семью. Нам очень понравились эти хозяева. У них до этого долгое время была овчарка, просто копия, к сожалению, умерла. Она у них бегает по двору. Мы не ожидали, что она так быстро привыкнет к ним. Мы ее только привезли, ее достают из клетки и она начинает лизать руки новому хозяину", — отметила руководительница приюта.

Людмила рассказала, что новые хозяева очень бережно относятся к Багире. Постоянно консультируются с ней по поводу питания и заботы о животном.

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