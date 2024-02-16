ВСУ в Авдеевке закрепляются на новых рубежах обороны: в город перебрасывают резервы

По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, во время одного из выходов на новые позиции несколько украинских воинов попали в плен. Эвакуация раненых затруднена непрерывными обстрелами.

Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая с лица земли Авдеевку Донецкой области. В черте города продолжаются тяжелые бои. О ситуации на соответствующем участке фронта по состоянию на 21:00 16 февраля сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, противник отправляет на штурм все резервы, перебрасывая их с других направлений, и пытается продавить украинские Силы обороны.

Однако, как добавляет Тарнавский, защитники продолжают сдерживать российских оккупантов, которые "преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации".

ВСУ отбили более 30 атак противника

Командующий ОСУВ "Таврия" уточнил, что с начала суток в районе Авдеевки украинские военные отбили более 30 атак врага.

По его информации, оккупанты совершили 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов.

"Кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Авдеевки по состоянию на 16 февраля. DeepStateMap

Тарнавский добавляет, что из разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

"Подчеркиваю, приоритет — сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", — говорит командующий.

Эвакуация раненых

Как отметил Тарнавский, эвакуация раненых военнослужащих затруднена непрерывными обстрелами, однако осуществляется.

Воины удерживают определенные рубежи

Он уточняет, что сейчас защитники перебрасывают на соответствующие участки фронта нужные резервы.

"Действенным также остается поставка боеприпасов", — подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия".

По его словам, украинские подразделения удерживают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой.

Пожар на Авдеевском коксохимическом заводе

Кроме того, как рассказал Тарнавский, сейчас продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские оккупанты в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Потери ВС РФ

"Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания". Львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку", — добавляет он.

Напомним, 16 февраля утром бойцы 3-й штурмовой бригады сообщили, что на одном из участков в городе они находятся в полном окружении, но маневрами пытаются прорвать кольцо.

Ранее сообщалось, что бойцов "Российского добровольческого корпуса" перебросили в Авдеевку. Они признаются, что пришлось отступить с некоторых позиций ценой жизни отдельных бойцов, которые прикрывали отход группы.