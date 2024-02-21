Снайперка или штурмовичка: в России вербуют заключенных женщин на войну в Украину, — ЦНС

Представители Минбороны РФ предлагают заключенным женщинам подписать контракт на год, а после "службы" — обещают помилование.

В Российской Федерации активно осуществляется вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники.

Министерство обороны РФ в течение последних месяцев проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах страны.

"Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в частности снайпера и штурмовика", — заявили в нацсопротивлении.

После того, как женщина соглашается подписать контракт, она проходит двухмесячную программу обучения, а после окончания контракта ей обещают помилование.

Представители Минобороны РФ приходили в женскую исправительную колонию №2 в поселке Ульяновка Ленинградской области с осени 2023 года несколько раз. Об этом пишет издание "Важные истории".

От 20 до 50 женщин согласились, впрочем никого из них из колонии пока не забрали. Одна из заключенных согласилась поехать снайпером. Женщина ждала три месяца, но отказалась, потому что рассчитывала, что ее быстро заберут, а теперь ей остается сидеть меньше года.

Напомним, 8 февраля в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях оккупанты продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей. К службе в Вооруженных силах Российской Федерации готовят подростков в Запорожской области. Также детям планируют проводить лекции о войне, а также "русской истории".

Также, по данным Центра нацсопротивления, для штурма украинских позиций Россия завербовала десятки тысяч граждан стран Азии и Африки. Это наемники из Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и других стран Средней Азии. Российская Федерация обещает им заработок от двух до четырех тысяч долларов, однако фактически они получают лишь несколько сотен долларов.