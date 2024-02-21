По меньшей мере 7 генералов: сколько офицеров потеряли ВС РФ в Украине во время контрнаступления ВСУ

Украинские источники также информировали о гибели еще 7 российских генералов, но по меньшей мере 3 из них оказались живыми, что подтверждено видеозаписями и их участием в боевых действиях на территории Украины.

С июня по октябрь 2023 года ВС РФ потеряли более 400 офицеров в звании от подполковника и двух генералов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Русской службой ВВС совместно с изданием "Медиазона".

Так, журналисты подсчитали, что в первые 4 месяца полномасштабной войны в Украине Россия потеряла по меньшей мере 4 генералов. Это — Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов. После этого почти год подтвержденных потерь в высшем звене российских офицеров не было.

С июня по октябрь 2023 года — то есть в период контрнаступления Украины — российская сторона потеряла не менее 413 офицеров, включая 44 военнослужащих в звании от подполковника и двух генералов. Среди них — начальник штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков.

Также в ноябре 2023 года стало известно, что погиб генерал-майор Владимир Завадский. Обстоятельства его смерти доподлинно неизвестны. По одной версии он подорвался на мине РФ в тылу.

Еще один генерал — правда, лишенный этого звания по решению суда — погиб в Украине в конце 2023 года. Речь идет об экс-генерал-майоре полиции Игоре Трифонове. В 2022 году его приговорили к 9 годам лишения свободы за взятки и незаконное хранение оружия. Из колонии Трифонов, по словам родственников, отправился на фронт, где и погиб.

"Важно, что потеря значительной части офицеров не привела к панике или серьезной дезорганизации в рядах российских военных. Кремлю удалось выиграть время, которое было необходимо для обучения новых офицеров младшего звена — как недавних выпускников военных вузов, так и мобилизованных специалистов. Именно они смогли обеспечить необходимую степень слаженности и взаимодействия различных подразделений", — пишет ВВС.

Как ранее сообщало BBC, украинские источники также информировали о гибели еще 7 российских генералов, но по меньшей мере 3 из них — Магомед Тушаев, Виталий Герасимов и Андрей Мордвичев — оказались живы, что подтверждено видеозаписями и их участием в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, о гибели генерал-майора Владимира Завадского стало известно 28 ноября. Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.