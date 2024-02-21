"FPV-дроны творят чудеса": ВСУ выбили оккупантов с ранее захваченной позиции под Работино

Военный отметил, что по информации от различных бригад, противник накапливает большие ресурсы на Запорожском направлении.

Силы обороны Украины в районе Работино на Запорожье смогли выбить оккупантов с позиции, которую те захватили накануне. Об этом 21 февраля сообщил в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" со ссылкой на информацию, полученную от бойца 118 ОМБр.

"П**доры подошли к Работино на одну посадку ближе, но по состоянию на сегодняшнее утро их выперли даже с той посадки. Артиллерия в отличном взаимодействии с пехотой и FPV-дроны творят чудеса и полностью контролируют обстановку", — рассказал он.

Военный отметил, что по информации от различных бригад, противник накапливает большие ресурсы на Запорожском направлении.

"Сейчас мы наблюдаем только "разведку боем", большие битвы еще впереди. Верим и помогаем нашим парням, кто как может", — написал "Алекс".

Другой военный ВСУ младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил, что оккупанты на Запорожском направлении прослушивают рации украинских защитников и создают им проблемы.

"На Запорожском направлении аэроразведка у п**оров хорошо работает и рации они наши слушают хорошо. МО должно работать над запуском производства своих раций, на "цифре". На одном из участков ни одна выгрузка провизии и пехоты не проходит без сопровождения п*дорских сбросов, постоянно 300-е есть", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 21 февраля сообщалось, что на Запорожском направлении Силы обороны Украины отбили 7 атак противника возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

Напомним, что 18 февраля во время наступления на Работино ВС РФ захватили часть большого опорного пункта, где находились украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Оккупанты приказали военным выйти из окопов и расстреляли их.