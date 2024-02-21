"Глаза и уши" Поднебесной: китайский шпионский корабль приблизился к водам Тайваня (фото)

По словам журналистов, мощные антенны и радары Type 815 фиксируют активность противника на расстоянии сотен километров. Корабль может скрывать свое местонахождение с помощью оборудования для радиоэлектронных помех.

Китайский шпионский корабль, один из которых часто используется для наблюдения за военными учениями США и их союзников в Тихом океане, во вторник, 20 февраля, подошел к водам Тайваня. ВМС Тайваня пришлось его отогнать. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на отчет из открытых источников.

Разведывательное судно Type 815 ВМС Народно-освободительной армии КНР проплыло на юг мимо восточного тайваньского порта Суао и приблизилось к побережью на расстояние 24 морских миль. Об этом сообщила группа обнаружения самолетов и кораблей Тайваньской ПВО.

На опубликованных фотографиях, виден силуэт корабля 815А, у которого есть отличительные особенности в конструкции. На фото также виден эсминец ВМС Тайваня класса "Ки Лунг", отправленный на его перехват.

На фотографии, сделанной наблюдателями за кораблями 20 февраля у восточного побережья Тайваня, изображен эсминец ВМС Тайваня класса "Ли Лунг"

Китай стал направлять военные корабли ближе к берегам Тайваня с августа 2022 года, после визита в Тайбэй бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Силы Китая ежедневно действуют вокруг острова, прежде они оставались за пределами тайваньских территориальных вод.

По данным Тайваньской ПВО, радиопредупреждения китайскому кораблю, который НАТО классифицирует как класс Dongdiao II, остались без ответа.

Китайские корабли Type 815A построены на основе единственного в ВМС КНР судна электронной разведки Type 815.

Его мощные антенны и радары могут фиксировать активность противника на расстоянии сотен километров, а он может скрывать свое местонахождение с помощью оборудования для радиоэлектронных помех.

Исследователи возможностей китайской армии называют Type 815 и его модификации как "глаза и уши" китайского надводного флота.

В последние годы эти шпионские корабли замечали у японских островов и глубоко в Тихом океане, в том числе у побережья Аляски в 2017 году. Они собирали разведданные о западных системах вооружений и операциях флота.

Напомним, что в Китае выложили секретные снимки, сделанные во время испытаний нового суперавианосца Fujian.

Также сообщалось, что РФ готовит территориальные претензии Вашингтону в Беринговом проливе, чтобы получить доступ к нефтяным месторождениями стоимостью миллиарды долларов.