Раскатали российское наступление на Работино: 4 бойцов ВСУ уничтожили 2 отделения оккупантов (видео)

Оккупантов было в 5 раз больше, но бойцы ВСУ смогли их "нейтрализовать" и по меньшей мере 5-х захватить в плен.

Вблизи Работино на Запорожье бойцы Сил обороны вчетвером отбили российское наступление превосходящих в несколько раз сил противника. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Это одна из недавних попыток россиян зайти в Работино на юге Запорожской области. 24 орки выдвинулись на позицию 65-й бригады на двух БМП и одной МТ-ЛБ. Украинскую позицию держали всего четыре бойца. Видимо, россиянам было известно, что на этой точке не хватало сил. Четверка приняла бой. На ночном видео заметно, как сразу после того, как смельчаки начали косить орков из автоматов, на помощь подключилась артиллерия. Прилетело в центр группы вражеских штурмовиков и по их технике", — рассказал Цаплиенко.

Он добавил, что четверо украинцев просто раскатали российское наступление на Работино, а также помогли отбиться соседям из 118-й бригады, куда оккупанты уже успели прорваться.

"На утро четверка смельчаков вытащила из подвалов российских штурмовиков, которым повезло уцелеть", — добавил журналист.

Напомним, что 21 февраля Силы обороны Украины в районе Работино на Запорожье смогли выбить оккупантов с позиции, которую те захватили накануне. Они пошли к селу на одну посадку ближе, но их "выперли" даже с той посадки.

18 февраля во время наступления на Работино ВС РФ захватили часть крупного опорного пункта и расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен.