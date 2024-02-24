"Точно знаю — мы победим": экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам

Генерал поблагодарил всех, кто в эти минуты на поле боя защищает Украину, и всех, кто помогает украинской армии.

Экс-главнокомандующий ВСУ и "железный генерал" Валерий Залужный обратился к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ. На своей странице в ФБ он поблагодарил украинцев за их стойкость и мужество и почтил павших воинов.

"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление. 24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и наше государство. Спасибо всем, кто в эти минуты на поле боя защищает наше государство. Спасибо всем, кто помогает украинской армии. Кто помнит, верит, молится и делает все возможное для Победы", — написал он.

"Железный генерал" вспомнил о тех, кто отдал жизнь, защищая Украину и заявил, что уверен, что победа будет за Украиной.

"Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю — мы победим! Слава Украине", — отметил генерал.

В комментариях тысячи украинцев выразили благодарность генералу Залужному и генералу Сергею Шапталу, фото с которым разместил экс-главнокомандующий, за защиту Украины в первые 2 года войны.

Напомним, что 24 февраля к украинцам обратился главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По словам Сырского, он верит, что в ближайшее время Украина даст асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе, а горящих российских самолетов станет еще больше.