ВСУ усиливают линию обороны к западу от Авдеевки, — Тарнавский

Оккупанты 40 раз пытались прорвать оборону на Марьинском направлении и 25 раз под Авдеевкой. По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, ВСУ работают над недопущением дальнейшего продвижения россиян и пытаются нанести врагу как можно большие потери.

Российская армия наращивает количество авиаударов и штурмовых действий в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия". За минувшие сутки противник нанес 45 авиаударов. Также произошло 72 боевых столкновения — это больше всего за последние две недели. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram в понедельник, 26 февраля.

Также российские оккупанты совершили 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

На Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск, под Авдеевкой — 25, на Запорожье — 6, проинформировал Тарнавский.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организуем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери", — написал командующий ОСУВ "Таврия".

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на 26 февраля. Карта DeepState Фото: DeepStateMAP

В целом общие потери врага на Таврическом направлении убитыми и ранеными за вчерашний день составили 447 человек. Абсолютное большинство из них — именно в Донецкой области и под Авдеевкой.

Потери российской армии в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага.

Напомним, 26 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что украинские военные отошли от поселка Ласточкино, что на Авдеевском направлении.

23 февраля пресс-служба Министерства внутренних дел Украины поделилась "уникальными кадрами" из разрушенной Авдеевки. На видео снята небольшая группа украинский военных, которая идет по улицам города с оружием и рюкзаками. Вокруг них — черный снег, воронки от снарядов и разрушенные жилые дома.