В Песочине на Харьковщине собака спасла мужчину от ракетного удара

На предприятиях в момент удара находились охранники. Была серьезно повреждена техника и ангары с продукцией

25 февраля ВС РФ нанесли два ракетных удара по поселку Песочин на Харьковщине. Под обстрел попали 2 предприятия. На одном из них охранника от смерти спасла собака. Об этом "Суспільне Харків" рассказал председатель Песочинской громады Олег Чернобай.

В результате двух ракетных ударов были повреждены автотранспортное и сельскохозяйственное предприятия. В многоквартирных домах, которые расположены рядом, выбило окна.

По словам главы громады Олега Чернобая, раненых нет. На предприятиях в момент удара находились охранники. Одного из них от ранения спасла собака.

"Он за несколько секунд до удара начал лаять. Охранник вышел и двинулся в другую сторону от места попадания. На каждом из предприятий находились по одному сторожу. Люди остались живы, это — самое главное", — говорит Олег Чернобай.

В результате ночной атаки РФ на предприятиях была серьезно повреждена техника и ангары с продукцией. Владельцы предприятий совместно с комиссией поселкового совета фиксируют последствия и подсчитывают убытки.

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