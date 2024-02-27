Новое измерение: почему Пентагону нужны квантовые компьютеры

Мир переходит в эпоху гиперзвуковых разработок и искусственного интеллекта. Также на пороге маячат квантовые технологии, которые в далекой перспективе могут привести к революционному прорыву.

Искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты уже являются частью технологий, которые будут задействованы в будущей войне. Однако к этому также добавляются квантовые вычисления. Об этом сообщает Breaking Defense.

Пока все думают о гиперзвуковых технологиях и ИИ в мире развиваются квантовые технологии. В Пентагоне об этом знают и годами подпитывают исследования квантовой информатики. В правительстве США работает 14 квантовых центров, которые пытаются решить проблемы, возникающие с квантовой запутанностью, вычислениями и уменьшить количество ошибок.

Однако проблема с квантами еще и в том, что есть много поваров и нет шеф-повара. Конгрессмен от республиканской партии Элиза Стефаник предлагает принятие закона о создании главного квантового советника для Минобороны.

Известно, что Воздушные силы уже используют квантовые технологии для безопасного шифрования и в некоторых других сферах. В долгосрочной перспективе военные ожидают технологического прорыва. Также ряд частных компаний IBM, Amazon, Infleqtion работают над собственными квантовыми возможностями. Недавно Infleqtion представила план производства на 5 лет отказоустойчивых квантовых компьютеров.

Именно поэтому Пентагону тоже надо навести порядок. Квантовые технологии могут стать такими же прорывными, как в свое время было создание самолета. Но сейчас нет межвоенного времени, чтобы обдумать все. Китай гораздо ближе к прорыву в квантовой физике, чем Штатам бы хотелось.

США работают вместе с Великобританией, Японией и Австралией над исследованиями в квантовой физике. Также НАТО впервые в истории опубликовала квантовую стратегию. Лучшее, что сейчас могут сделать в Пентагоне — это помочь выбрать и разъяснить военные требования к квантовым компьютерам, чтобы партнеры по отрасли могли планировать инвестиции.

Напомним, РЭБ будет неэффективным против квантовой навигации, над которой работают британские ученые.

Ранее СМИ писали, что физики приблизились к открытию теории квантовой гравитации.