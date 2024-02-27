ВСУ вышли из двух населенных пунктов под Авдеевкой (карта)

До войны здесь проживали до сотни людей на два села. Ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью.

Силы обороны вышли из двух сел в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона 27 февраля сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное", — сказал Лиховой.

По его словам, в этих двух селах до войны проживали до сотни жителей. При этом ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью. Враг понес здесь большие потери.

Дмитрий Лиховий добавил, что сейчас штурмовые группы ВС РФ выросли в количестве и сейчас имеют численность до взвода, а иногда и до роты.

Напомним, что 27 февраля заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, что Россия бросила на Авдеевское направление "огромное количество пехоты". По его словам, вблизи Красногоровки продолжаются активные бои.

Также 27 февраля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил о ликвидации самолета оккупантов. Защитники "приземлили" истребитель-бомбардировщик Су-34. Через несколько часов стало известно о еще одном сбитом вражеском самолете.