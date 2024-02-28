Возмутили двойные стандарты: военные и волонтеры начали отказываться от наград УПЦ КП

По мнению волонтеров, награда потеряла свою ценность после скандала с ее аннулированием у военного с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Украинские и военные и волонтеры начали отказываться от наград, которые получили от патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Таким образом они выражают поддержку военнослужащему Виктору Пилипенко которого сначала наградили, а затем аннулировали эту награду из-за его сексуальной ориентации.

Соответствующие заявления на своих страницах в Facebook сделали военнослужащие Илья Кротенко и Иван Гаврилко, а также волонтеры Наталья Соловьева, Елена Коломийчук, Павел Шатохин и Евгения Духопельникова.

Так, Иван Гаврилко обратился к УПЦ КП с просьбой забрать его награду обратно, потому что там не уважают жертвенность.

"Дорогие УПЦ Киевский Патриархат и лично Патриарх Филарет. Я старший матрос Иван Владимирович Гаврилко. У меня есть от вас вот такая так называемая "медаль". Я совсем не принадлежу к движению ЛГБТ. Однако я возвращаю вашу ср*ную бижутерию, если вы не уважаете настоящую человеческую жертвенность. Я христианин, я вас не понимаю", — написал он.

Военный Илья Кротенко заявил, что тоже отказывается от своей награды.

"В связи с абсолютно отвратительным поступком УПЦ Киевский Патриархат и Патриарх Филарет, которые отобрали награду у ветерана войны Viktor Pylypenko только потому, что он открытый гей, я также отказываюсь от аналогичной своей награды. Ваши античеловеческие взгляды мне противны, а ваша погремушка, которую вы раздаете, а потом отбираете — ничего не стоит. Швырну вам эту игрушку под ноги по моему следующему возвращению со службы в Киев. Виктору и другим ЛГБТ-военным поддержка и уважение", — написал он.

По мнению волонтера Елены Коломийчук, медаль УПЦ КП не имеет смысла.

"Я с Виктором Петренко не знакома, но как раз нашелся повод отказаться от медальки, единственная функция которой — служить примером того, что награды не имеют смысла. Украинская Православная Церковь "Всецарица" Киевский Патриархат, куда слать бандероль?", — написала она.

Волонтер Павел Шатохин отметил, что после решения об аннулировании награды Виктору Пилипенко их награды не имеют никакой ценности. Поэтому он собирается вернуть свою медаль во Владимирский собор.

"Мне сложно оценить степень обиды, которую вы пытались донести военнослужащему Виктору Пилипенко, называя его греховником и ссылаясь на какие-то "темные силы", потому что я до конца не в курсе правил вашего воображаемого колдовского мира. Но если я правильно понял, то этими словами вы пытались сказать, что качества господина Виктора как человека хуже ваших. И поэтому вы забираете у него такую же награду благодарности за жертвенность к Украине. Будто ваша игрушка после этого имеет какую-то ценность. Не имеет. Будто его жертвенность и наша благодарность станут меньше. Не станут. Я занесу вам во Владимирский собор эту вашу игрушку: играйте, как знаете", — написал он.

Скандал с аннулированием награды В. Пилипенко: что известно

УПЦ КП аннулировала награду военному Виктору Пилипенко из-за его сексуальной ориентации и "пропаганды ЛГБТ", которую он получил 8 февраля.

"Мы благодарим воина Виктора Пилипенко (как и всех наших защитников за то, что они защищают нашу свободу и территориальную целостность) за его военные заслуги, но не разделяем его греховных предпочтений и агитацию ЛГБТ. Сообщаем, что ввиду открытой пропаганды греховной идеологии и отрицания существования Бога, считать церковную награду Виктору Пилипенко от 08.02.2024 г. указ № 27468 — аннулированной", — говорилось в сообщении.

Награжден Виктор Пилипенко

Напомним, что украинские военные из РСЗО Himars нанесли удар во время награждения 155-й бригады морской пехоты России. Загунуло около 2 десятков оккупантов.