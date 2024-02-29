За его голову оккупанты давали $100 тысяч: известный украинский разведчик работает в ТЦК (видео)

После тяжелого ранения разведчик не смог вернуться на фронт, поэтому решил приносить пользу Родине, неся службу в ТЦК и СП.

35-летний украинской разведчик Владимир Климов 8 лет защищал Украину на востоке. По состоянию здоровья он сейчас не может участвовать в боевых действиях, поэтому пошел в ТЦК и СП и там несет службу. Об этом рассказывает ОК "Запад".

Так, Владимир во время оккупации Киевщины в районе Иванкова должен был разведать, где "потерялся" один из батальонов РФ и навести на него украинскую артиллерию. Во время разведки Владимир подорвался на авто на неустановленном взрывном устройстве. Он получил ранение руки, частичную ампутацию пальца, осколочные ранения лица, компрессионный перелом позвоночника и потерял глаз.

"За его голову россияне давали в 2014-м году 100 тысяч долларов, а теперь он служит в ТЦК", — отметили в ОК "Запад".

Разведчик Владимир Климов родом из Мариуполя. Он начал служить с 2007-го года. Затем уволился. В 2014-м мобилизовался и защищал Украину. Участвовал в боях за Саур Могилу, за что получил орден "За мужество" 3 степени. С 2015-го служил в 130-м разведывательном батальоне.

В 2023-м году мужчина восстановился в ВСУ и начал проходить службу в ТЦК.

Владимир рассказывает, что большинство людей, которые служат в ТЦК, имеют боевой опыт и ранения.

"У нас в коллективе 96% имеют боевой опыт. Из них 30-35% имеют ранения и инвалидность", — говорит он.

Напомним, что оккупанты объявили награду за бойца из Закарпатья, командира роты "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с псевдонимом "Мадьяр" из-за того, что он уничтожает слишком много россиян на фронте. Жизнь украинского защитника захватчики оценили как немецкий танк "Леопард", в 1 миллион российских рублей.