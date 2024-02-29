В Азовском море неожиданно вспыхнуло судно ФСБшников, есть погибшие, — ГУР (видео)

Огонь охватил рубку российского катера, а экипаж срочно запросил эвакуационную группу.

В Азовском море на одном из судов РФ произошел пожар. Экипаж запросил эвакуацию. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины (ГУР МО).

"29 февраля 2024 года в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ. Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пяти оккупантов. Экипаж катера срочно пригласил эвакуационную группу", — сообщили в военной разведке.

В ГУР Минобороны добавили, что причины пожара на катере ФСБ и характер потерь еще уточняются.

Напомним, что на Херсонщине в оккупированном Железном Порту произошел прилет в здание, где находились сотрудники российской ФСБ и оккупационной полиции. Пострадали более 10 захватчиков.

27 февраля сообщалось, что РФ отработала сценарий войны в Балтийском море. На учениях использовались ракетные корабли "Одинцово", "Серпухов" и ракетный катер "Моршанск". Выполнялись электронные ракетные пуски комплексами "Калибр" и "Москит".