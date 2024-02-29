Бои за каждую улицу: бойцы 3-й ОШБр показали, как выбивали оккупантов из Красногоровки (видео)

Минуя минные заграждения, подразделения 3-й штурмовой бригады зашли в город и начали продвижение по улицам.

Бойцы ВСУ смогли выбить российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Бои шли за каждую улицу и дом, куда успели зайти россияне. Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ поделились кадрами боев в окрестностях Красногоровки.

Согласно полученному перехвату с вражеской рации, ситуация для россиян в населенном пункте сложилась проблематично. Они назвали ее "х*вой".

"На видео — первые кадры зачистки населенного пункта от оккупантов 3-й штурмовой бригадой. Минуя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подразделения отметили, что врага выбили из города. Это сделали бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцы 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады.

Напомним, 27 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что ВС РФ пытаются использовать тактические возможности, полученные захватом Авдеевки, чтобы продвинуться дальше в Донецкой области.

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 27 февраля украинские военные "стабилизировали линию обороны" под Авдеевкой.