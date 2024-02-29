"Залетает безумное количество пехоты": в 3-й ОШБр рассказали о боях возле Авдеевки (карта)

Российские оккупанты группами по 40 человек бегут прямо через поле. Иногда задействуют бронированную технику. Перевозят десант на танках, БМП и багги.

В окрестностях Авдеевки Донецкой области Вооруженные силы Российской Федерации имеют меньше возможностей для использования авиации. Но при этом враг применяет в огромном количестве артиллерию и fpv-дроны. Об этом у себя в Telegram написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в четверг, 29 февраля.

По его словам, в этом и заключается большая разница между боями, которые шли в самой Авдеевке, и боями, которые происходят сейчас на ее окраинах.

"Залетает огромное количество пехоты — иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле. Иногда задействуют и бронированную технику", — сообщил Жорин.

Иногда оккупанты пробуют перевозить десант сверху на танках, БМП и багги.

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на 29 февраля. Карта DeepState Фото: DeepStateMAP

"То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает — чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить. Враг на самом деле постоянно адаптируется и ищет различные пути", — добавил заместитель командира 3-й ОШБр.

Жорин заверил, что украинские защитники пытаются поразить всю вражескую технику и личный состав. Потери, которые несет враг ежедневно, на этом направлении подсчитать сложно.

Напомним, 28 февраля бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады выбили российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Около сотни российских военных убиты или ранены.

29 февраля бойцы показали кадры боев в Красногоровке. На видео зачистка населенного пункта от оккупантов. Минуя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам. Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами.