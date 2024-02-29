Если Украина упадет, НАТО будет воевать с Россией, — Остин (видео)

Глава Пентагона считает, что Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в войне против Украины. А в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться страны Балтии.

Министр обороны США Ллойд Остин не исключает, что в случае поражения Украины в полномасштабной войне против России, Альянсу придется воевать с Россией. Об этом глава Пентагона сказал на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США в четверг, 29 февраля.

Остин предупредил, что без возобновления американской помощи, Украина будет оставаться в невыгодном положении. В частности, украинские войска продолжат уступать в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки "адекватных систем ПВО". Поэтому важно не допустить ситуации в мире, "где одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

"Каждый день мы видим, что россияне добиваются постепенных территориальных достижений. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности", — заявил Остин.

По его словам, если Украина проиграет, то Россия "не остановится" и атакует соседние страны, прежде всего страны Балтии.

"Если вы балтийская страна, вы крайне волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", — сказал Остин.

Остин о том, при каких условиях НАТО может воевать с РФ (1:58:38)

Как отреагировали в Кремле на слова Остина

Официальный представитель МИД РФ Захарова слова Остина назвала "безумными".

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Не обошли заявление главы Пентагона и в Совете Федерации и Госдуме РФ. Сенатор Перминов заявил, что если это угроза, то "встает вопрос об адекватности Остина". А председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов сказал, что "НАТО может ждать, что и Украину, если Альянс продолжит агрессивную политику", пишет российское агентство "РИА Новости".

Напомним, 29 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Путин заявил, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

"Это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации", — заявил Путин.