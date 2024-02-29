"Мобилизация нужна": Украина рискует потерять то, что уже есть, — комбат ВСУ (видео)

По мнению Героя Украины, комбата Кирилла Вереса, крайне необходима ротация для подразделений на фронте и отдых для них хотя бы на 2 недели. О 2-3 годах отдыха для военных сейчас речь не идет.

Бойцов Сил обороны нужно заменить, потому что они уже истощены, а удачная мобилизация поможет не потерять территории, которые сейчас контролирует Украина. Об этом во время интервью YouTube-проекту "Омелянович" сказал командир батальона К-2 54-й ОМБр, Герой Украины Кирилл Верес.

"Если мы проведем удачно мобилизацию, пополним те боевые части, которые понесли потери, мы хотя бы не про**баем то, что у нас есть. Так и скажу, что мобилизация нужна, чтобы не про**бать то, что у нас есть. Те люди, которые там, на самом деле не буду говорить, что они заканчиваются, но они измучены, их надо менять, хотя бы дать им время отдохнуть. Никто не говорит о годе-двух. Для кого-то и 2 недели отдых", — сказал он.

"Верес" добавил, что по поводу отдыха для военных на передовой речь не идет о годе-двух. Им бы получить хотя бы 2 недели отдыха.

Комбат говорит, что украинцы понемногу мобилизуются в отдельные подразделения, и многое зависит от командира.

Напомним, что боевой медик батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Козятинский считает, что воевать должны все украинцы, а мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 23 лет.

29 февраля стало известно, комитет Верховной Рады одобрил освобождение от призыва для ряда категорий граждан. Одинокие и многодетные родители, родственники людей с инвалидностью I-II группы, опекуны несовершеннолетних согласно законопроекту №10449 не подлежат мобилизации.