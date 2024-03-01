"Все мои ребята на войне": на Тернопольщине пятеро сыновей из многодетной семьи ушли на фронт

Четверо из сыновей получили повестки, пятый пошел добровольцем, несмотря на то, что у него астма и аллергия.

У Василия и Ульяны Горевичей из Почаева на Тернопольщине пятеро сыновей. Все их ребята ушли на фронт после начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказывает "Суспільне".

Четверо ребят Руслан, Анатолий, Александр и Олег получили повестки, а пятый Иван — тоже не усидел дома и пошел вместе с ними.

"Я не могла воспринять того выбора, потому что они сказали отцу и мне: "Папа, мы прятаться не будем. Это наша страна и мы идем ее защищать". И тот младший, он астматик и аллергик, пошел. Он сказал: "Куда брать туда и я". Я буду очень счастлива, что мои дети придут живые и здоровые. Хоть четверо, одного потеряли, домой. Все мои ребята на войне. А те что прячутся, хочу им сказать, что они не украинцы. Они не любят свою страну, наверное. И не хотят идти ее защищать", — говорит Ульяна Горевич.

Василий и Ульяна Горевичи

В январе 2024 года семья Горевичей похоронила сына Александра. Ему было 49 лет. Женщина хранит последнее сообщение от сына.

"Он написал, что у него все хорошо. Я ему написала: "Ангела-хранителя тебе и Матерь Божья пусть охраняет тебя. Целую, люблю". Он написал: "Спасибо". Это последнее сообщение было от него", — рассказывает Ульяна Горевич.

Последнее сообщение от сына Александра

Родители ежедневно наведываются на могилу сына. Дочь Александра Галина, рассказала, что в конце января отец собирался в отпуск, но не успел — умер во время несения службы.

"Самый лучший папа. Он очень хотел ехать домой. Уже взял билеты на 31 января. Говорил, что скоро приедет. У нас были планы. Мы кое-что планировали дома сделать. Поговорили и попрощались. Каждый раз, как говорили, то он всегда говорил: "Я вас люблю, дети. Целую, обнимаю, скучаю". Всегда так. Не было такого дня, чтобы он такого не говорил. Поговорили и все. Это был наш последний разговор. Никто не догадывался, что может что-то такое быть, что ему станет плохо, что ли", — говорит Галина

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