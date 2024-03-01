ВСУ забрали несколько опорников и продвинулись под Работино, — боец 65-й бригады

Украинские бойцы признаются, что имеют проблемы с артснарядами, зато вражеская артиллерия боеприпасы не экономит.

На Запорожье в районе Работино Силам обороны удалось несколько подвинуть оккупантов и забрать назад несколько опорных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" со ссылкой на бойца 65-й бригады ВСУ 1 марта рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Сейчас затишье к югу от Работино. Сегодня мы даже немного продвинулись, забрали несколько опорников, но арта у них кроет хорошо, с БК у них все в порядке, в отличие от нас", — рассказал боец.

По его словам, российские оккупанты ежедневно отправляют "смертников" на штурм. Вражеская группа обычно состоит из пехоты, которая идет под прикрытием одного танка или БМП. Обычно, по словам бойцов, оккупанты не доходят до штурма.

В сводке Генштаба ВСУ 1 марта сообщалось, что на Ореховском направлении украинские воины отбили 1 атаку противника в районе Работино Запорожской области.

Напомним, что 24 февраля сообщалось,что 4 бойцов Сил обороны "раскатали" вражеское наступление под Роботино и захватили в плен 5 россиян.

18 февраля во время наступления на Роботино ВС РФ захватили часть крупного опорного пункта и расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен.